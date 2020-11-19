Ветреная погода в Москве сохранится до конца недели

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сильный ветер в Москве сохранится до конца недели, сообщил Гидрометцентр России. Также синоптики прогнозируют снег и гололедицу.

Эксперты отмечают, что 19 ноября могут наблюдаться небольшие осадки, в столице столбики термометров могут подняться до 3 градусов тепла, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.

По словам специалистов Гидрометцентра, в пятницу, 20 ноября, ночью осадков не будет, однако москвичей ожидает гололедица. А вот уже днем в столичном регионе могут выпасть осадки в виде мокрого снега.

В выходные эксперты также прогнозируют снегопады и гололедицу.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в аэропортах Москвы задержали и отменили около 30 рейсов. Ночью в столице прошел ледяной ливень. В дальнейшем погода может ухудшиться, предупреждают в МЧС.