Ветреная погода в Москве сохранится до конца недели

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Сильный ветер в Москве сохранится до конца недели, сообщил Гидрометцентр России. Также синоптики прогнозируют снег и гололедицу.
Эксперты отмечают, что 19 ноября могут наблюдаться небольшие осадки, в столице столбики термометров могут подняться до 3 градусов тепла, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
По словам специалистов Гидрометцентра, в пятницу, 20 ноября, ночью осадков не будет, однако москвичей ожидает гололедица. А вот уже днем в столичном регионе могут выпасть осадки в виде мокрого снега.
В выходные эксперты также прогнозируют снегопады и гололедицу.
Ранее стало известно, что из-за непогоды в аэропортах Москвы задержали и отменили около 30 рейсов. Ночью в столице прошел ледяной ливень. В дальнейшем погода может ухудшиться, предупреждают в МЧС.
Москвичи поделились кадрами последствий ледяного дождя