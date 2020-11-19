Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах из-за непогоды утром 19 ноября. Информация об этом представлена в сервисе "Яндекс. Расписания".

В Шереметьево отменили 11 рейсов, в Домодедово 4 вылета отменены, 3 – задержаны.

Во Внуково из-за сложных погодных условий отменили 4 рейса, 7 вылетов перенесли.

Ранее в столице прошел ледяной ливень. В дальнейшем погода может ухудшиться, МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.