Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Около 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах из-за непогоды утром 19 ноября. Информация об этом представлена в сервисе "Яндекс. Расписания".
В Шереметьево отменили 11 рейсов, в Домодедово 4 вылета отменены, 3 – задержаны.
Во Внуково из-за сложных погодных условий отменили 4 рейса, 7 вылетов перенесли.
Ранее в столице прошел ледяной ливень. В дальнейшем погода может ухудшиться, МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.
"Утро": на дорогах столицы образовался гололед