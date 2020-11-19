РЖД сообщили о задержках электричек в Мосузле из-за обледенения сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Несколько пригородных электричек задерживаются на Ленинградском, Курском и Рижском направлениях Московского узла из-за ухудшения погоды и обледенения контактной сети, сообщает пресс-служба РЖД.

Железнодорожники делают все возможное по сокращению времени задержек и вводу поездов в график. В РЖД извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

МЧС предупреждало об ухудшении погоды в столичном регионе. В течение дня ожидается ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Ранее в столице наблюдались осадки в виде снега и ледяного дождя, что привело к образованию гололеда.

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности.