Москвичей предупредили о гололеде до утра 19 ноября

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В Москве ожидается образование гололедицы до утра 19 ноября, сообщили на портале "Метеоновости".

Синоптики отметили, что с 18:00 до 21:00 в столице наблюдались осадки в виде снега и ледяного дождя. В частности, это привело к образованию гололеда в Измайлово и на Балчуге.

Сообщается, что наибольшее количество осадков выпало в Зеленограде. Порывы ветра не превышали 13 метров в секунду.

"До 6:00 19 ноября в Москве местами гололед", – заявили синоптики.

Ранее в Росгидромете сообщили, что снежная погода в столице сохранится до конца этой недели. Отмечалось, что до утра 19 ноября ожидается усиления юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, а также осадки в виде снега с дождем.