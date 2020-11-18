В Росгидромете рассказали, как долго в Москве будет снежная погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Росгидромете рассказали, что снежная погода, которую ожидают вечером 18 ноября, сохранится в Москве до конца текущей недели. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В Москве с 22 часов 18 ноября до утра 19 ноября ожидается усиление юго-западного ветра до 15–20 метров в секунду, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед, ледяной дождь, гололедица", – предупредили синоптики.

По данным Росгидромета, температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 3 до минус 1 градуса, с возможным повышением до плюс 2 градусов.

В ночь на пятницу, 20 ноября, в столице ожидается погода без осадков, температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса.

Что касается дневной погоды, то ожидается снег и мокрый снег. Воздух прогреется до плюс 2 градусов тепла. Прогнозируется несильный юго-западный ветер со скоростью в пределах 6-11 метров в секунду.

В выходные в Москве и области пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Температура воздуха будет колебаться от минус 5-6 градусов до 1 градуса тепла.

По словам синоптиков, ледяные дожди сначала накроют Подмосковье, а затем уже и Москву. Произойдет это, предположительно, вечером в среду, 18 ноября. В МЧС и ЦОДД призвали водителей не пользоваться автомобилями на летней резине.

