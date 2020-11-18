ЦОДД призвал не выезжать на дороги Москвы на летней резине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о возможной гололедице в Москве вечером 18 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Просим водителей позаботиться о своей безопасности и об окружающих на дорогах. Сегодня к вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу", – заявили в учреждении.
Автомобилистов призвали избегать выездов на летней резине, поскольку вождение такой машины создает потенциально опасную ситуацию на дороге.
В Главном управлении МЧС по Москве ранее предупредили, что с вечера среды, 18 ноября, до утра четверга, 19 ноября, в городе ожидается сильный ветер с мокрым снегом. Кроме того, специалисты сообщили о возможном ледяном дожде.
Водителей попросили снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами из-за удлиненного на фоне обледенения тормозного пути. Также следует воздержаться от резких перестроений.
На столицу надвигаются мокрый снег с дождем и ураганный ветер
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