Москвичей предупредили о метели и ледяном дожде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице с вечера среды до утра четверга ожидается сильный ветер с мокрым снегом и ледяным дождем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным Росгидромета, порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, также синоптики предупреждают о метели и гололедице.
В связи с этим автомобилистам рекомендовали снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами.
"Избегайте внезапных обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев", – посоветовали спасатели.
В МЧС также призвали пешеходов остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций. Кроме того, в метель специалисты рекомендовали надевать одежду со светоотражающими элементами.
Ранее в Росгидромете рассказали об опасных последствиях ледяных дождей. По словам специалистов, следствием такого типа осадков может стать гололедица. Также вероятны обрывы проводов из-за образования наледи.
Также сообщалось, что к утру субботы в Москве сформируется устойчивый снежный покров. По словам экспертов, снегопад начнется в пятницу, 20 ноября.
Москвичам рассказали о погоде в среду
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