Москвичей предупредили о метели и ледяном дожде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице с вечера среды до утра четверга ожидается сильный ветер с мокрым снегом и ледяным дождем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным Росгидромета, порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, также синоптики предупреждают о метели и гололедице.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами.

"Избегайте внезапных обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев", – посоветовали спасатели.

В МЧС также призвали пешеходов остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций. Кроме того, в метель специалисты рекомендовали надевать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее в Росгидромете рассказали об опасных последствиях ледяных дождей. По словам специалистов, следствием такого типа осадков может стать гололедица. Также вероятны обрывы проводов из-за образования наледи.

Также сообщалось, что к утру субботы в Москве сформируется устойчивый снежный покров. По словам экспертов, снегопад начнется в пятницу, 20 ноября.