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Москва 24

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Общество

16:10

Синоптики предупредили москвичей о гололедице и ветре

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы и порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение о гололедице в городе действует с 22:00 18 ноября до 3:00 19 ноября, в области – с 21:00 18 ноября до 6:00 19 ноября.

Ветра с порывами 15–20 метров в секунду стоит остерегаться в Москве с 13:00 18 ноября до 13:00 20 ноября, а в Подмосковье – с 11:00 среды до 11:00 пятницы.

Ранее москвичей предупредили о ледяных дождях. Лед толщиной 0,5–1,5 миллиметра будет замечен на деревьях, дорогах, линиях электропередачи, отметили синоптики.

Также специалисты предупредили жителей Москвы о приходе в столицу декабрьских морозов. Эксперт рассказал, что погода будет определяться влиянием антициклона.

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