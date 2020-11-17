Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В конце рабочей недели в столичном регионе станет теплее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам специалиста, ночь с 16 на 17 ноября была самой холодной этой осенью. В Москве эксперты зафиксировали температуру минус 6,7 градуса. Во вторник днем в столице прогнозируют до 3 градусов ниже нуля.

Позднякова рассказала, что 19 ноября столбики термометров могут подняться до +2 градусов, в пятницу в столице также сохранится положительная температура.

"Даже не исключено, что 20-го числа и среднесуточная температура воздуха может быть уже не отрицательной, а либо ноль, либо слабоположительной", – добавила специалист.

Она отметила, что самая высокая температура обычно бывает перед холодным фронтом.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о приходе в столицу декабрьских морозов. Эксперт рассказал, что погода в столице будет определяться влиянием антициклона.