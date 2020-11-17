Синоптики предупредили москвичей о ледяных дождях

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первые в этом сезоне ледяные дожди местами могут пройти в Москве в субботу, 21 ноября. Об этом сообщил центр погоды "Фобос".
По данным метеорологов, на предстоящей неделе в столице холоднее всего будет во вторник и среду. Ночью температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а днем составит 2-3 градуса мороза.
"Затем облачность начнет уплотняться, а минимальная температура повысится до минус 1-2 градусов. А в разгар дня дело даже может дойти до слабых оттепелей", – говорится в сообщении.
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал, что осадки "в твердой фазе" ожидаются в третьей декаде ноябре, когда установятся устойчивые отрицательные температуры.
В ночь на 17 ноября в столице может похолодать до -10 градусов