Синоптики предупредили москвичей о ледяных дождях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первые в этом сезоне ледяные дожди местами могут пройти в Москве в субботу, 21 ноября. Об этом сообщил центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, на предстоящей неделе в столице холоднее всего будет во вторник и среду. Ночью температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а днем составит 2-3 градуса мороза.

"Затем облачность начнет уплотняться, а минимальная температура повысится до минус 1-2 градусов. А в разгар дня дело даже может дойти до слабых оттепелей", – говорится в сообщении.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал, что осадки "в твердой фазе" ожидаются в третьей декаде ноябре, когда установятся устойчивые отрицательные температуры.