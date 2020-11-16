В Москву пришла метеорологическая зима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики заявили, что в Москве наступила метеорологическая зима. По их словам, до этого момента с начала ноября температура еще не опускалась ниже нуля градусов.

"Первая половина ноября в столице оказалась на редкость теплой, средняя суточная температура воздуха составила на ВДНХ плюс 4,5 градуса, что выше нормы на 4,2 градуса. Отрицательных значений не было. И только 16 ноября средняя температура уйдет в минус, поэтому этот день можно считать началом метеорологической зимы", – говорится в сообщении на сайте "Метеоновости".

Ранее сообщалось, что понедельник в Москве может стать самым холодным днем осени. Ожидается, что дневная температура в городе опустится до -2 градусов.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам радостную погоду. Как пояснил синоптик, такая погода будет обусловлена приходящим в Москву антициклоном.