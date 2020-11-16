Гидрометцентр предупредил о приходе непогоды в ряд регионов РФ

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Непогода ожидается в ряде регионов России в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что Ростовской области и Сочи прогнозируется появление мокрого снега и гололедицы.

"В Ростовской области ожидается дождь, мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега в начале недели. Не частный случай, но в Сочи тоже прогнозируется аналогичная ситуация", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что сильные дожди и мокрый снег могут пройти также в республиках Северного Кавказа. Кроме того, в районе Новороссийска к середине недели ожидается ветер порывами до 23 метров в секунду.

"В Воронежской и Белгородских областях выпадет снег, прогнозируются даже метель и гололед", – подчеркнул специалист.

По словам метеоролога, неблагоприятные погодные условия затронут также северо-западные регионы России.

"В середине недели в Новгородской, Ленинградской областях и Карелии дождь и мокрый снег, также усиление ветра до 15–20 метров в секунду", – заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам "радостную погоду" на предстоящей неделе. Он пояснил, что в столице ожидается много солнца.