Вильфанд рассказал об "украинской осени" в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Листья с деревьев в центре Европейской России опали в первой декаде ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что это на месяц позже обычного, и назвал такое явление "украинской осенью".

Синоптик отметил, что, поскольку в РФ используются римские названия месяцев, климатические изменения в них не отражены.

"Однако если опереться на украинские обозначения месяцев, то октябрь будет звучать как "жовтень", что значит деревья стоят желтыми. Ноябрь называется "листопадом", то есть временем опадения листвы", – цитирует его РИА Новости.

Вильфанд заявил, что для Центральной России такая ситуация не характерна.

Синоптики предупредили о приходе похолодания в ряд регионов европейской части РФ к концу недели. На юге европейской части страны температуры будут ниже нормы на 2–4 градуса к воскресенью. При этом в Приволжском федеральном округе отклонение от нормы составит до 7 градусов.

Кроме того, на юге европейской части России произойдет изменение циркуляции воздуха. Из-за этого к концу недели в Астраханской области днем температура будет близка к нулевым значениям, а ночью станет отрицательной.

Холод также придет на Урал. Осадков на этой территории страны не ожидается. На Урале будет преобладать область высокого давления. Похожая погода установится в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, какую погоду ждать москвичам зимой. Вице-мэр отметил, что зима будет холоднее по температурным показателям.

