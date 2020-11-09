Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики предупредили москвичей о повышенном атмосферном давлении на неделе. К пятнице оно достигнет 762 миллиметров ртутного столба, сообщает портал "Метеоновости".

"Атмосферный фон наступившей недели сохранится повышенным. В понедельник его значения превысили норму на пять-семь единиц", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели данный показатель превысит норму на 14–16 единиц.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о снеге в ночь на вторник. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, температура воздуха в городе снизилась в среднем на 8 градусов по сравнению с воскресным днем.

Также жителям столицы пообещали солнечный ноябрь. По словам синоптиков, месяц прогнозируется достаточно засушливым, дефицит по осадкам будет варьироваться в диапазоне как минимум 10–30%.