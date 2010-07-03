Климатолог объяснил, можно ли верить народным приметам

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал прогноз, какой может быть предстоящая зима. Вместе с тем существует множество народных примет, по которым наши предки старались предугадать капризы природы. Изучаем самые яркие поверья ноября и отвечаем на вопрос, можно ли им верить.



Холодная, но теплее

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящий зимний сезон погода, вероятно, проверит россиян на прочность. По словам научного руководителя Гидромедцентра Романа Вильфанда, в текущем году, по сравнению с прошлым, нас ждет более холодная зима.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидромедцентра Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов.

В прошлом году зимнюю погоду определяли воздушные массы, которые формировались над Атлантикой, пояснил Вильфанд. Этой зимой, по словам синоптиков, температуры будут выше нормы, но отклонения ожидаются меньше, чем годом ранее.

Ранее свой прогноз, какой в Москве ожидается зима, дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, что в ноябре температура воздуха будет на 1,5–2 градуса выше нормы с ощутимым дефицитом осадков. А в декабре – на 2,5–3 градуса теплее нормы.

Январь и февраль, по мнению специалиста, также будут теплее обычного. Тишковец добавил, что нынешней зимой ожидается много оттепелей, при этом количество осадков останется в пределах нормы.



По волкам и туманам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свой собственный календарь примет наши предки составили на каждый день в году. Эти знания накапливались в народном фольклоре не одну сотню лет.

Например, 2 ноября вспоминали Артемия Антиохийского – святого, который считается защитником от болезней, покровителем военачальников и атаманов. С 2 ноября, как считалось, волки начинали приближаться к селам и деревьям. Если они воют, скоро случатся морозы.

Волков в Москве вряд ли можно услышать, а вот встретить лиственницу на своем пути вполне реально. Так вот, если 2 ноября с нее иголки не упадут – снег не выпадет. А если упадут, то осадки сразу растают. А если увидели иней в лесу – это к неурожаю, верили наши предки.

Кроме примет на каждый день, фольклор сохранил и общие поверья на ноябрь. К примеру, если увидели туманы, знайте, что они к потеплению. А когда над головой чистое небо, можно ждать холодов.

Погоду в ноябре раньше определяли и по фауне. Если часть уток не отправилась в перелет в теплые края, то зима обещает быть теплой. А если увидели, что у зайцев побелела шерсть, зима придет скоро и будет холодной, гласят народные приметы.



Приметы и наука

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалист по приметам и погоде Наталья Мельникова рассказала Москве 24, что проецировать народные поверья на наши дни не всегда представляется возможным. В том числе из-за того, что 31 января 1918 года Российская Советская Республика перешла на григорианский календарь. Из-за этого вместо 1 наступило 14 февраля.

"С учетом того, что почти 100 лет назад у нас изменился календарь, сказать, что сегодня 2 ноября, не совсем верно. Поэтому вычислить математически, какие народные приметы могут быть эффективными, непросто", – объясняет специалист.

Переход на новый календарь запутал и авторов статей о народных приметах в Сети, продолжает Мельникова. Просматривая их, человек не понимает, информация опубликована с учетом разницы между календарями в 13 дней или нет.

"У меня есть модель, с помощью которой я вывожу коэффициент эффективности той или иной приметы. Но я живу здесь и сейчас, у меня есть метеостанция, термометр, я могу посмотреть данные у метеослужб. А в те времена у людей всего этого не было. Из-за чего непонятно, а холодно или жарко в их представлении – это сколько? Кроме того, пережить зиму в Москве, в Кирове и в деревне – совершенно разное восприятие", – говорит Мельникова.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В свою очередь, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в условиях глобального изменения климата не работают не только народные приметы, но и современная наука.

"На европейской части России 10 ноября – дата наступления климатической зимы. То есть уже должен быть устойчивый снежный покров. А в Москве толком и первого снега еще не было", – говорит эксперт.





Алексей Карнаухов климатолог А в прошлом году снега и вовсе почти не было. О каких народных приметах тут может идти речь? Мы живем в эпоху меняющегося климата, он становится все более непредсказуемым.

При этом климатолог привел в пример примету, которая действительно эффективна с научной точки зрения.

"Говорят, если зима холодная, то лето будет жарким. Это связано с тем, что, когда много снега, с резким наступлением весны он быстро стекает в реки и не впитывается в почву. Из-за этого мало влаги, она быстро испаряется, что приводит к сухому и жаркому лету", – рассказал Карнаухов.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день синоптики с помощью современных технологий способны дать максимально точный прогноз на сутки. При прогнозе на неделю вперед их точность значительно снижается.

