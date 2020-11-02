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Общество

07:28

Россиянам пообещали зиму холоднее предыдущей

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Зима холоднее предыдущей ожидает жителей России. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что грядущая зима окажется неоднородной.

"(Зима. – Прим. ред.) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году", – подчеркнул Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что тепло прошлой зимы было обусловлено переносом воздушных масс с запада и юго-запада. По словам синоптика, они формировались над Атлантикой, а затем определяли режим погоды на протяжении всей зимы. Воздушные массы проникли не только в Европейскую часть России, но за Урал и в Азиатскую часть, отметил метеоролог.

"В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов", – заявил представитель Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что синоптики предполагают среднюю температуру выше нормы, но ниже прошлогодних значений.

Ранее сообщалось, что октябрь в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура в прошедшем месяце составила +9,3 градуса.

Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений

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