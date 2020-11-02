Россиянам пообещали зиму холоднее предыдущей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Зима холоднее предыдущей ожидает жителей России. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что грядущая зима окажется неоднородной.
"(Зима. – Прим. ред.) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году", – подчеркнул Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что тепло прошлой зимы было обусловлено переносом воздушных масс с запада и юго-запада. По словам синоптика, они формировались над Атлантикой, а затем определяли режим погоды на протяжении всей зимы. Воздушные массы проникли не только в Европейскую часть России, но за Урал и в Азиатскую часть, отметил метеоролог.
"В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов", – заявил представитель Гидрометцентра.
Вильфанд добавил, что синоптики предполагают среднюю температуру выше нормы, но ниже прошлогодних значений.
Ранее сообщалось, что октябрь в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура в прошедшем месяце составила +9,3 градуса.
Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений
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