В Гидрометцентре спрогнозировали теплый ноябрь на большей части России

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В Гидрометцентре ожидают теплый ноябрь на большей части территории РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно прогнозу специалистов, в грядущем месяце в большинстве регионов температурные значения будут выше нормы

"Средняя месячная температура воздуха на большей части (Европейской. – Прим. Ред.) территории ожидается – на 1–2 градуса выше средних многолетних значений; в Калмыкии, Астраханской области, в Краснодарском крае, Северо-Кавказском федеральном округе – около нормы", – сообщили в Гидрометцентре.

Эксперты также подчеркнули, что на большей части территории ожидается среднее количество осадков. При этом в Саратовской и Оренбургской областях, в Южном федеральном округе и Ставропольском крае осадков будет меньше нормы.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается в Уральском федеральном округе, на Таймыре, в Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае, Магаданской области и на Чукотке – на 1–2 градуса выше средних многолетних значений", – подчеркнули специалисты.

Добавляется, что на юге Камчатского края, на юго-западе Сибири, а также на севере Таймыра, Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Хабаровского края ожидаются осадки выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что октябрь 2020 года может стать самым теплым за всю историю в Москве. Кроме того, нынешняя московская осень способна побить рекорд по заморозкам.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столицу в пятницу придет похолодание. Отмечалось, что в ближайшие ночи в городе ожидаются небольшие заморозки.