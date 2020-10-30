Синоптик предупредил о приходе похолодания в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Похолодание ожидается в Москве в пятницу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Синоптик заметил, что в столице поменяется характер погоды. В частности, москвичей днем ожидает меньше солнца.
По прогнозу специалиста, в пятницу и субботу осадков в столице не будет. При этом в воскресенье в некоторых районах города могут пройти небольшие дожди.
"Ночью небольшие заморозки – до минус 1 градуса. Максимальные дневные значения будут 5–8 градусов", – сказал Вильфанд.
Он подчеркнул, что похолодание носит кратковременный характер. Уже во вторник следующей недели горожан вновь ждет потепление. Оно будет обусловлено влиянием антициклона.
"Погода будет малооблачной, без осадков. Температура повысится заметно", – отметил Вильфанд.
Он добавил, что со вторника в столице ожидается дневная температура в пределах от 7 до 12 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться до 5–6 градусов.
Ранее сообщалось, что октябрь 2020 года может стать самым теплым за всю историю в Москве. Кроме того, нынешняя московская осень способна побить рекорд по заморозкам.
Октябрь установил рекорд по теплу в Москве
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