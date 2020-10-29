Октябрь 2020 года в Москве может стать самым теплым за всю историю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нынешний октябрь в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. На сегодня средняя температура месяца составляет +9,5 градуса. Это на полградуса выше рекордного значения октября 1967 года, сообщает центр погоды "Фобос".

Там отметили, что расчеты возможного изменения среднемесячной температуры за оставшиеся дни месяца говорят о высокой вероятности нового рекорда. Среднемесячная температура воздуха в октябре 2020 года должна немного превысить отметку в +9,1 градуса.

Кроме того, московская осень 2020 года может побить рекорд по заморозкам. На сегодня самая поздняя дата первого заморозка на опорной метеостанции города на ВДНХ приходится на 3 ноября 2008 года.

"С большой долей уверенности можно говорить о том, что заморозков в столице в ближайшие 7-10 дней не будет. А это значит, что 2020 год перепишет еще одну строку в метеорологической статистике Москвы", – отметили в "Фобосе".

В предстоящие выходные в Москве ожидается похолодание, возможна дождливая погода. При этом температурные значения по-прежнему будут превышать климатическую норму.

В субботу столбики термометра достигнут 7–9 градусов тепла, в воскресенье – 3–8 градусов. На следующей неделе ожидается переменная облачность, осадки с понедельника по четверг не прогнозируются. Кроме того, в этот период будет расти давление.

Температура в начале ноября превысит норму на 2–3 градуса. 5 ноября над Москвой пройдет атмосферный фронт, в связи с чем в городе возможны осадки.

