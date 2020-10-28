Похолодание и небольшие дожди ожидаются в столичном регионе в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе в конце недели ожидаются дожди и похолодание, сообщают специалисты центра погоды "Фобос".
"Природа продолжает баловать жителей столичного региона сухой, солнечной и аномально теплой погодой с температурой на пять-шесть градусов выше обычного. Но четверг окажется заключительным днем в затянувшемся периоде комфортной погоды", – рассказали синоптики.
По прогнозам, в Москве уже в пятницу, 30 октября, температура воздуха составит 6–8 градусов выше нуля, небо окутают дождевые облака. В выходные ожидается аналогичная погода с небольшими осадками.
В Подмосковье в пятницу синоптики прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла. В выходные – от 4 до 9 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +1... +6 градусов.
"Несмотря на похолодание, на стыке октября и ноября температурный режим будет по-прежнему превышать средние многолетние значения, но положительное отклонение уже не превысит двух-трех градусов", – заключили эксперты.
Ранее сообщалось, что сухая аномально теплая погода сохранится в городе до четверга.
Москвичей в начале следующей недели ждет "бабья осень"
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