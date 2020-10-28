Синоптики рассказали, когда похолодает в столице

Фото:Москва 24/Антон Великжанин

Температурный режим в столице вернется к значениям климатической нормы к воскресенью, 1 ноября. Об этом сообщили эксперты центра погоды "Фобос".

"...с пятницы небо станут затягивать дождевые тучи, приток солнечного тепла сократится и к воскресенью температурный режим вернется в рамки климатической нормы", – отметили специалисты.

Согласно данным Гидрометцентра, в среду, 28 октября, в Москве можно ожидать температуру воздуха на уровне 10 – 12 градусов тепла. Ветер будет умеренным, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Кроме того, синоптики обещают переменную облачность, но осадков не ожидается.

Ранее синоптики центра погоды "Фобос" сообщили, что сухая и теплая погода сохранится в Москве до четверга, 29 октября. Дневная температура, по их прогнозам, будет держаться на уровне 10 – 13 градусов тепла.