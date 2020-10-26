Синоптики рассказали о погоде в столице на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сухая, теплая погода с южным ветром ожидается в столице на этой неделе. Прогнозом на последнюю неделю октября поделилась главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает РИА Новости.
По данным синоптиков, в пятницу, 30 октября, в городе пройдет небольшой дождь.
"Погода на этой неделе в Москве будет довольно устойчивая, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков у нас не ожидается, только в пятницу во второй половине дня местами может собраться небольшой дождь", – заявила Позднякова.
По ее словам, ночи в Москве будут достаточно теплыми, столбики термометров опустятся до +5 градусов.
"Дневная температура в городе будет колебаться у отметки 10-12 градусов, по области – от 5 до 12 градусов", – уточняет главный специалист метеобюро Москвы. Так, значительных перемен в погоде в сторону холода не будет, добавила Позднякова.
Ранее стало известно, что сухая, аномально теплая погода сохранится в столице до 29 октября. С 30 октября москвичей ждет до плюс 10 градусов.
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