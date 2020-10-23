Синоптики пообещали москвичам теплый и солнечный конец октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В последнюю неделю октября в Москве установится теплая и солнечная погода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам эксперта, в ближайшие дни температура будет превышать климатическую норму на 6–8 градусов. В пятницу в Москве ожидаются интенсивные осадки, отмечает Вильфанд.

"В субботу осадков прогнозируется существенно меньше, чем сегодня. В воскресенье будет еще меньше осадков, но облачно. Температура будет ниже на три градуса, но по отношению к норме она будет высокая", – сообщил эксперт.

В воскресенье установится антициклональная погода, сообщил Вильфанд. Он отметил, что давление превысит норму, температура также будет выше стандартных показателей на 3 градуса.

"В рабочие дни на следующей неделе ожидается температура от 6 до 10 градусов и малооблачная, солнечная погода", – добавил Вильфанд.

Эксперт Гидрометцентра сообщил, что октябрь в этом году может стать самым теплым в истории столицы. Вильфанд подчеркнул, что сентябрь уже побил рекорды прошлых лет.

Ранее синоптики сообщили, что в пятницу жители Москвы смогут увидеть редкое для этого времени года явление – зарницу. Также эксперты отметили, что 22 и 23 октября в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Зато в субботу в Москве установится комфортная и теплая погода.