Врач рассказал, влияет ли магнитная буря на самочувствие человека

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН спрогнозировали многодневную магнитную бурю. Вспышки начались 22 октября. Рассказываем, как это явление влияет на людей и технику.



Вспышка сверху

Изначально ученые считали, что магнитные бури должны были начаться с класса G1 21 октября и продлиться до 24 числа, после чего явление переросло бы в класс G2. Успокоилась бы магнитосфера Земли только к 29 октября.

Но на днях эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН скорректировали расчеты. Землю ждет буря только класса G1, и продлится она лишь три дня – до 25 октября.

Классификация магнитных бурь предполагает пять уровней, где G1 самый слабый. По словам ученых, он может спровоцировать незначительные перебои в работе энергосистем и влиять на пути миграций птиц и животных. На более высоких уровнях наблюдаются нарушения коротковолновой связи, сбои напряжения в промышленных сетях, некорректную работу навигационных систем.

В сентябре 2020 года климатолог из Сан-Франциско Мила Зинькова предположила, что магнитные бури могли стать одной из причин гибели знаменитого "Титаника". Дело в том, что выжившие при крушении парохода утверждали, что видели северное сияние – свечение, вызванное взаимодействием атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра. А именно он вызывает на Земле магнитные бури, которые могли помешать работе навигационной системы корабля, указывает климатолог.



Не так страшен черт?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш в разговоре с Москвой 24 отметил, что на данный момент ими прогнозируются слабые возмущения магнитного поля, которые не добирают даже до G1.

"Пока наш прогноз – преимущественно слабо возмущенное магнитное поле с возможными отдельными возмущенными периодами вплоть до малой магнитной бури. Такая же картина может наблюдаться в любой из последующих дней", – заявил эксперт.





Сергей Гайдаш руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН На людях это практически никак не скажется. Только если магнитная буря будет максимальной. На работу земной техники такие возмущения тоже не повлияют. На космическую – чуть-чуть, о чем соответствующие службы предупреждены.

По словам ученого, Земля сейчас находится в минимуме солнечной активности, пик наступит ориентировочно в 2023 году.

"Сейчас бури бывают примерно одна в месяц. И это не от того, что вспышки на Солнце, влияют и другие процессы. Сейчас бури слабые. При максимуме у нас в Москве может быть полярное сияние, такое уже случалось в октябре 2003 года", – вспоминает Гайдаш.

Считается, что магнитные бури негативно влияют на здоровье метеочувствительных людей. Однако врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов с этой точкой зрения не согласен.

"Мы зависим от конкретных погодных условий, и некоторые заболевания действительно могут провоцироваться различными факторами. Например, повышение атмосферного давления чаще всего будет приводить к жаре и сухому воздуху. Для людей, у которых есть, скажем, мигрень, это может стать триггером. И если отмотать назад, то мы сможем головную боль как-то привязать к атмосферному давлению или погоде на солнце, но прямой триггер немного другой", – рассказал Москве 24 терапевт.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории Так вот магнитная буря в этом плане не играет ровным счетом никакой роли. Да, сейчас многие люди скажут, что им действительно стало хуже. Но если начать разбираться, а такие исследования проводились неоднократно, то магнитная буря никоим образом оказывалась в итоге не связана с ухудшением самочувствия.

Зачастую такая история происходит с метеозависимыми людьми, которые пристально следят за новостями о магнитных бурях, продолжает собеседник Москвы 24.

"И когда начинается магнитная буря, у них может меняться состояние, но это связано не с ней, а с изменением погоды. А люди списывают это на бурю. Если человек знает, что она сейчас происходит, он обязательно у себя что-то начнет искать и обязательно что-нибудь найдет. А если он не в курсе, что идет буря, то в общем-то может ничего и не заметить", – отметил Водовозов.

Эксперт добавил, что существуют и мнения о прямом воздействии магнитных бурь на состояние человека, однако, по его словам, они в основном не имеют под собой никакой научной доказательной базы.