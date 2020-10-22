Ученые пересмотрели прогноз о многодневной магнитной буре

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Эксперты Физического института РАН пересмотрели прогноз о многодневной магнитной буре, сообщает РИА Новости.

По их данным, вместо нескольких дней она ожидается только 25 октября.

Ранее сообщалось, что в последней декаде октября на Земле ожидаются слабые и умеренные магнитные бури. Отмечалось, что 25 и 26 октября ожидаются умеренные магнитные бури, а в остальные дни они будут слабыми. При этом в Росгидромете отметили, что увеличение мощности возмущений до сильных маловероятно.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала о том, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм человека. По словам эксперта, сильнее всего эти явления отражаются на состоянии маленьких детей, подростков и пожилых людей, так как именно у этих групп населения происходит становление или изменение вегетативной системы. Также Аникина отметила, что магнитные бури сильнее воздействуют на жителей мегаполиса.

Невролог порекомендовала следить за питьевым балансом в организме и выпивать не менее полутора-двух литров воды в день. По словам врача, в периоды магнитных бурь следует внимательнее следить за своим состоянием. Например, если человек чувствует себя сонным и вялым, личному авто лучше предпочесть общественный транспорт.

Аникина рекомендовала горожанам отказаться от крепкого чая и кофе, а также алкоголя. Кроме того, невролог посоветовала вечером дать организму отдохнуть и выбрать более легкий ужин, например овощной салат.

