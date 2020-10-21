Главный инфекционист Минздрава рассказал, как пользоваться перчатками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный инфекционист министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов рассказал, что матерчатые перчатки необходимо использовать однократно. Об этом сообщает РИА Новости.
"Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании – равноценно эффективные меры. Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово", – заявил эксперт.
Чуланов объяснил, что перчатки необходимы при посещении общественных мест, поскольку люди прикасаются к большому числу поверхностей при входе. С надетой защитой не следует касаться лица.
Снимать перчатки необходимо таким образом, чтобы избежать контакта с потенциально опасной поверхностью. Лучше всего потянуть манжет на одной руке и вывернуть, чтобы поверхность перчатки осталась внутри, отметил медик.
"Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию", – предостерег специалист.
Ранее Владимир Чуланов рассказал о пользе антисептиков как средства профилактики распространения коронавируса. По словам эксперта, это достаточно эффективный способ борьбы с потенциальными возбудителями инфекции.
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