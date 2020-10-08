В Роспотребнадзоре напомнили, как обеспечить эффективность защитных масок

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Ношение защитной медицинской маски является эффективным при соблюдении и других санитарных мер, объяснили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает News.ru.

В ведомстве напомнили, что гражданам необходимо следить за гигиеной рук и соблюдением социальной дистанции.

"Маски задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты также назвали рекомендуемый порядок использования масок. Средство защиты особенно важно при оказании медицинской помощи уже заболевшим, а также при посещении общественных мест или транспорта.

Менять защитные маски рекомендуется каждые два-три часа. Одноразовые средства нельзя использовать повторно или каким-либо образом обрабатывать. Придя домой, следует поместить их в отдельный пакет, закрыть герметично и только потом выбросить.

Главный врач мосметро Вера Жельвис ранее напомнила, что маска защищает организм от попадания вируса, основным путем которого является непосредственный контакт с инфицированным человеком. Специалист также призвала людей пользоваться санитайзерами, которые уже установлены на каждой станции метрополитена.

