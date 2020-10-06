Специалисты рассказали, как выбрать эффективный антисептик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору антисептика против коронавируса, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сайт ведомства.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на спектр действия средства и количество содержащегося в нем спирта. Также нужно ознакомиться с инструкцией, чтобы знать, сколько времени его надо втирать в кожу. В Роспотребнадзоре советуют отдавать предпочтение антисептику с широким спектром действий, который способен уничтожить бактерии и вирусы. В эффективном средстве содержится не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта, отмечают специалисты.
"При обработке рук нужно уделять внимание и коже между пальцами и кончикам пальцев. Втирать антисептик нужно до полного высыхания, но не менее 30 секунд", – говорится в сообщении.
Чтобы уничтожить все вирусы, рекомендуется проводить процедуру трижды и не менее двух минут.
Ранее два крупных интернет-магазина обнаружили увеличение спроса на индивидуальные средства защиты от коронавируса. Отмечается, что в несколько раз больше стало заказов на одноразовые маски. Также вырос спрос на перчатки и антисептики.
В ФАС исключили дефицит масок и антисептиков в России
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