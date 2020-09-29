В России заметили рост спроса на маски

Крупнейшие интернет-магазины заметили рост спроса на маски в России
Два крупных интернет-магазина обнаружили увеличение спроса на индивидуальные средства защиты от коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.
Отмечается, что в несколько раз больше стало заказов на одноразовые маски. Также вырос спрос на перчатки и антисептики.
Однако аптеки готовы к ажиотажу вокруг средств индивидуальной защиты. Руководитель сети аптек Надежда Белова отметила, что в распоряжении ее предприятия маски имеются в достаточном количестве.
"У нас маски в достаточном количестве находятся, так что ситуации, как в первую волну весной изначально, у нас не ожидается", – заверила Белова.
Она добавила, что обычно осенью растет спрос на витамины, противовирусные средства и таблетки от кашля. Однако, помимо масок, люди стали чаще покупать антисептики. Технический директор компании по производству антисептиков Леонид Чехонадских рассказал, что из-за пандемии производство пришлось увеличивать в пять раз.
"Летом спрос стал понемногу падать. Но к докризисному уровню мы еще пока не вернулись. Антисептики остаются очень востребованным товаром. И, я думаю, так будет еще несколько месяцев", – отметил Чехонадских.
О росте спроса на средства индивидуальной защиты свидетельствуют и данные ретейлеров. Так, за прошлую неделю маски стали продаваться на 62% лучше, антисептики – на 81%, одноразовые перчатки – на 124%. В Московской области рост еще больше: спрос на антисептики увеличился на 177%, на маски и перчатки – на 300%.
Маркетолог Павел Усадский отметил, что ситуация с очередями, которые возникали весной за средствами индивидуальной защиты, снова может повториться.
"Следовательно, коммерция не откажет себе в удовольствии повысить маржу и ценник на средства защиты. И этот рост будет прямо пропорционален спросу", – отметил Усадский.
Добавляется, что в некоторых аптеках товар быстро разлетается, а цены на него растут. Сообщается, что наиболее выгодный и надежный способ избежать дефицита – купить средства индивидуальной защиты в метро. Также маски и перчатки продаются в торговых центрах.
Роспотребнадзор напомнил, что ношение средств индивидуальной защиты обязательно в общественном транспорте. По мнению эпидемиологов, ношение маски и перчаток позволит сдержать вторую волну коронавируса.
За последние сутки в России обнаружили 8 232 новых случая коронавирусной инфекции. 2 300 заболевших COVID-19 зафиксировали в Москве. Сообщалось, что в столице также растет число госпитализаций – за минувшие 24 часа в больницы поступили 969 человек.
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