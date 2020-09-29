В России подтвердили 8 232 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России зафиксировали 8 232 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 274 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 83 регионах России. На Москву пришлось 2 300 случаев, на Санкт-Петербург – 251, на Московскую область – 209, на Ростовскую область – 190, Нижегородскую область – 186, Воронежскую область – 165, Кемеровскую область – 153, Ставропольский край – 146, Свердловскую область и Ханты-Мансийский АО – по 143, Ямало-Ненецкий АО – 133, Архангельскую область – 124, Ульяновскую область – 119, Красноярский край – 112, Самарскую область – 111, Удмуртию – 108, Волгоградскую и Оренбургскую области – по 105, Саратовскую область – 102.

В Краснодарском крае зарегистрировали 98 случаев, в Алтайском крае – 93, в Пензенской области – 92, в Коми и Омской области – по 85, в Мурманской области, Дагестане и Иркутской области – по 83, в Забайкальском крае и Крыму – по 82, в Томской области – 81, в Республике Саха (Якутия) – 80, в Пермском крае – 76, Карачаево-Черкесии и Кировской области – по 73, в Тюменской области – 72, в Новосибирской области – 71, в Приморском крае – 70.

На Челябинскую область, Бурятию и Хабаровский край выпало по 68 случаев коронавируса, на Ленинградскую область – 67, Белгородскую область – 63, Орловскую область – 60, Калмыкию – 59, Калужскую область – 57, Астраханскую область – 56, Тверскую область – 53, Калининградскую область – 52, Ивановскую область, Ингушетию и Алтай – по 51, Ярославскую область – 50, Вологодскую область – 46, Курскую, Новгородскую области и Кабардино-Балкарию – по 45.

В Тамбовской области зарегистрировали 42 новых пациента, во Владимирской, Костромской областях, Республике Тыва и в Хакасии – по 41, в Брянской, Рязанской областях и Башкирии – по 40, в Мордовии – 39, Сахалинской области – 38, Липецкой области – 37, Северной Осетии – 35, Тульской и Магаданской области – по 34, Адыгее и Курганской области – по 32, Чувашии и Амурской области – по 30, в Камчатском крае – 26, в Республике Марий Эл – 23, в Татарстане – 22, Севастополе – 21, Карелии – 18, Смоленской области – 17, Еврейской АО – 15, Псковской области – 14 и Чечне – 5.

Всего в России зарегистрировано 1 167 805 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, на Чукотке, в Чечне, в Московской, Псковской, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 160. За весь период пандемии в России скончались 20 545 человек. Побороли болезнь за сутки 6 479 человек, всего выздоровели 952 399 человек.

Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что Москва идет в мировом тренде и в городе фиксируется рост новых пациентов с COVID-19.

По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.