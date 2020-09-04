Пандемия не оказала влияния на уровень образования в Москве – Собянин

13:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин заявил, что пандемия не оказала влияния на уровень образования в Москве. Об этом мэр сообщил во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с Владимиром Путиным.
"Не просто же были каникулы, не просто было ограничение посещений школ, а продолжалась работа, продолжалась учеба. И должен сказать, что московское образование прошло это испытание", – отметил мэр.
Он подчеркнул, что по результатам Единого государственного экзамена можно убедиться, что столичные школьники не ухудшили свои показатели в учебе. По словам мэра, этого удалось достичь благодаря достижениям московских педагогов и самих учащихся.
Собянин рассказал, что встречался ранее с учителями и родителям, а 1 сентября посетил и одну из столичных школ. По его словам, перед началом учебного года была проведена большая разъяснительная, профилактическая и организационная работа для организации нормального учебного процесса.
"Волнений было очень много, потому что это же необычный год. Помимо того, что люди пришли в школы, не виделись уже полгода, все равно есть некие опасности коронавируса. <...> Мы провели большую разъяснительную работу, чтобы дети пришли нормально в школу и учились. Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют", – подчеркнул Собянин.
В этом году в московские детские сады, школы и колледжи пришли почти 1,6 миллиона учеников, из них в первом классе будут учиться около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности. Каждая школа проработала график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.
По словам Собянина, в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то "удаленку" на 14 дней организуют для всего класса. Как объяснил Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.
Московским школьникам рассказали о мерах профилактики во время пандемии коронавируса
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