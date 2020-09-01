Собянин посетил "Школу старшеклассников" в Южном Тушине

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Сергей Собянин посетил "Школу старшеклассников" № 2097 в столичном районе Южное Тушино. Мэр поздравил учеников и преподавателей с Днем знаний.

"Сегодня удивительный день – 1 сентября, День знаний. Мы привыкли каждый год приходить в школы, но сегодня это вдвойне такой волнительный праздник, потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, своих педагогов", – рассказал Собянин.

Директор школы Галина Пискарева рассказала мэру, что в образовательном учреждении соблюдены все меры, которые были предписаны Роспотребнадзором. По ее словам, у родителей есть возможность оставить ребенка дома на дистанционном обучении.

"Есть у нас семьи, в которых либо опасаются попасть в условия коронавируса, либо у детей ослабленное здоровье, и в этих семьях написали заявление об обучении в дистанционном формате. Мы им это обеспечили. У нас семь таких детей. Параллельно с классом ребенок через компьютер присутствует дистанционно", – рассказала Пискарева.

В школе № 2097 обучаются свыше пяти тысяч детей. В школе функционируют четыре профиля – технологический, гуманитарный, социально-экономический и естественнонаучный. На базе школы работают 218 кружков и секций дополнительного образования.

В образовательном учреждении для учащихся разработали пилотный проект "Школа старшеклассников". Он предполагает несколько направлений в области медицины, инженерии и биохимии. Также организованы IT-полигон и "Робо-класс" с новейшим цифровыми и мультимедийными оборудованием. В этом году в "Школе старшеклассников" будут обучаться 400 учащихся.

Мэр города подчеркнул, что все столичные образовательные учреждения 1 сентября приступили к работе. Собянин пожелал ученикам и педагогам новых знаний, успехов и доброго настроения.

В этом году в московские детские сады, школы и колледжи пришли почти 1,6 миллиона учеников, из них в первом классе будут учиться около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности. Каждая школа проработала график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.

Чтобы дети из параллелей меньше пересекались, в школах закрепили за каждым классом кабинет, где будут проводиться все уроки. Под исключение попадают те уроки, которые не обходятся без специального оборудования. В профилактических целях перемены, время завтраков и обедов также установили свое. Первыми в школу будут приходить ученики младших классов.

По словам Сергея Собянина, в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то "удаленку" на 14 дней организуют для всего класса. Как объяснил Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.

