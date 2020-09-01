Собянин провел заседание Антитеррористической комиссии города Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 7,2 тысячи человек будут обеспечивать безопасность во время празднования нового учебного года в столице. Об этом сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы по итогам заседания антитеррористической комиссии Москвы, состоявшегося под председательством мэра города Сергея Собянина накануне Дня знаний.

Отмечается, что для обеспечения безопасности выставлены круглосуточные посты охраны, учреждения оснащены металлодетекторами, кнопками экстренного вызова наряда полиции, камерами видеонаблюдения. Территории отдельно стоящих зданий оборудованы целостными периметровыми ограждениями.

"На функционирующие объекты образования города Москвы разработаны и утверждены паспорта безопасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы избежать скопления детей на входе в школу, для каждой параллели классов будет определено индивидуальное время прихода на занятия. Там, где это возможно, откроют дополнительные входы. Также специалисты провели проверки состояния пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования.

Столичные учебные заведения 1 сентября распахнули свои двери более чем для 1,5 миллиона школьников и студентов колледжей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице открылись 537 школ. В этом году в первом классе будут учиться около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности. Каждая школа проработала график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.

Перед началом учебного года было уделено особое внимание генеральной уборке в зданиях с использованием дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха в школах установили бактерицидные лампы закрытого типа, в помещениях есть дозаторы с антисептиком. В каждой школе создан необходимый запас медицинских масок. У входа всем школьникам будут измерять температуру.

Ракова добавила, что бассейны в школах останутся недоступны до 1 октября. Масочно-перчаточный режим в образовательных учреждениях обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся могут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.

