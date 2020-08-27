Минпросвещения: ограничительные меры в школах возможны в случае второй волны COVID-19

15:09
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Дополнительные ограничительные меры в школах России могут ввести в случае второй волны коронавируса, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
Он подчеркнул, что есть риски есть всегда, если что-то угрожает жизни здоровью детей.
"Если будет вторая волна коронавирусной инфекции, то, наверное, могут быть какие-то дополнительные ограничения. Все зависит от ситуации с эпидемиологической обстановкой в нашей стране", – цитирует Грибова РИА Новости. Он добавил, что учебный год 1 сентября начнется очно.
Роспотребнадзор исключил требование о том, чтобы в одном классе на занятиях было не более 25 человек. В то же время школы поделят на участки, в которых будут учиться разные потоки: например, шестые классы могут отдельно огораживаться в своей рекреации.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что все школы, детские сады и колледжи страны готовы к началу нового учебного года. Он уточнил, что более 90 тысяч образовательных организаций завершили подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.
В Минобрнауки РФ отметили, что вузы РФ тоже готовы начать учебный год с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Учебные заведения проведут День знаний 1 сентября, большинство из них будут учиться очно.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ. Регионы принимают решения на этот счет сами, пояснил Кравцов.
Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.
В Москве линейки организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы. Массовые мероприятия не будут проводить до 1 января 2021 года.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что бассейны в школах останутся недоступны до 1 октября. В Минпросвещения РФ обратили внимание, что учителя должны будут носить маски.
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