Врач оценила предложение о переносе начала учебного года до 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-терапевт Лариса Алексеева прокомментировала Москве 24 предложение депутата Госдумы Василия Власова перенести начало учебного года до 1 октября из-за коронавируса. По ее мнению, этого не стоит делать.
"Во-первых, это психологический стресс для большинства школьников и для их родителей. Во-вторых, эпидемиологическая обстановка позволяет начинать очные занятия, приняты должные меры, предписанные Роспотребнадзором", – пояснила специалист.
Врач добавила, что, по имеющимся сегодня данным, дети в меньшей мере подвержены коронавирусной инфекции, поэтому вспышки заболевания не ожидается.
"Если родители не хотят вести ребенка в школу, то дети могут на дистанционное обучение перейти, есть право выбора. Главное, что нужно сохранить хорошую психологическую обстановку, тогда и иммунитет не будет падать. И соблюдать все меры предосторожности от COVID-19", – заключила Алексеева.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил перенести начало учебного года на октябрь. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы не возникла новая вспышка заболеваемости COVID-19. Депутат обосновал свою инициативу тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Свое обращение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
Однако в пресс-службе ведомства уже заявили, что учебный год начнется традиционно 1 сентября в очном формате. В министерстве уточнили, что во всех регионах проведена работа, чтобы обучение школьников проходило при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры безопасности применяются в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.
Опубликованы рекомендации по работе школ в новом учебном году
В столице 1 сентября линейки пройдут только для первоклассников, при этом для остальных учеников проведут классные часы. Во время занятий школьники из одного класса будут заниматься в отдельном кабинете (исключения составят предметы, для которых нужно специальное оборудование), перемены будут также для каждого класса свои.
Детей с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с больными не допустят в школу. Кроме того, класс с больным ребенком направят на карантин на 14 дней. Дети будут временно учиться в дистанционном формате.
Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях будет обязателен для административного персонала и охраны, а также для родителей. Учащиеся смогут пользоваться масками по желанию, рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.
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