В Минпросвещения не планируют переносить начало учебного года

10:26
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", – рассказали в пресс-службе.
Таким образом, в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Василия Власова перенести начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19.
В Минпросвещения отметили, что регионам даны все необходимые установки от профильных ведомств, чтобы процесс учебы протекал при полной защите учащихся и педагогов. Все меры безопасности принимаются в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.
"Многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение", – сказали в пресс-службе.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что учебный год в Москве начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности. По ее словам, сейчас школы проводят генеральную уборку и дезинфекцию.
Ракова подчеркнула, что каждая школа разработала алгоритмы и графики в соответствии с новыми возможностями. Чтобы возле зданий утром не было скопления школьников, школы откроют по возможности дополнительные входы с соблюдением традиционных мер безопасности прохода.
По словам Сергея Собянина, в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то удаленку в течение 14 дней организуют для всего класса. Как объяснил Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.
Глава департамента образования и науки Александр Молотков уточнил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. Он пояснил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать домашнее обучение. Родителям нужно будет уведомить классного руководителя и написать заявление, заключил Молотков.
Опубликованы рекомендации по работе школ в новом учебном году
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