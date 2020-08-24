В Москве рассказали о правилах для школ к началу учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учебный год в Москве начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас школы проводят генеральную уборку и дезинфекцию. Она напомнила, что с 1 сентября они приступают к стандартной работе в очном режиме. В образовательных учреждениях будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы Роспотребнадзора.

Департамент образования и науки Москвы разработал дополнительные рекомендации по организации учебного процесса. Отмечается, что главная задача – минимизировать контакты между детьми из разных параллелей.

Фото: комплекс социального развития Москвы

"В этом году в школах допускается отход от единого графика начала занятий с возможностью установления индивидуального начала работы для каждой параллели. Конечно, будем стараться, чтобы в первую очередь в школу приходили ученики младших классов, ведь их, как правило, сопровождают родители, и изменение режима работы вызывает дополнительные сложности для семьи и может наложиться на график работы взрослых. Так как начало занятий у параллелей будет разведено, у них будут и разные перемены, и разное время приема пищи, что минимизирует возможность пересечения", – рассказала заммэра.

Она подчеркнула, что каждая школа разработала алгоритмы и графики в соответствии с новыми возможностями. В ближайшие два дня педагоги доведут график детей до родителей и ответят на все вопросы.

Чтобы возле зданий утром не было скопления школьников, школы откроют дополнительные входы с соблюдением традиционных мер безопасности прохода. Общих линеек 1 сентября не будет, однако допускаются локальные праздники для первоклассников. Так как время начала дня у них будет свое, с другими учениками они контактировать в этот момент не будут.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить школьные линейки на открытом воздухе

За каждым классом в школе будет закреплен свой кабинет, чтобы дети не перемещались по школе. Исключения составят предметы, для которых нужно специальное оборудование.

Также школы до начала учебного года проведут генеральную уборку. Ежедневно будут обрабатывать оборудование в классах и спортинвентарь. Во всех зданиях установят антисептики и обеззараживающие лампы закрытого типа.

Все сотрудники московского образования до 1 сентября пройдут бесплатное тестирование на COVID-10 – учителя, охранники, сотрудники клининговых организаций и все, кто непосредственно заходит в школу. Всего это затронет 180 тысяч человек. По словам Раковой, на сегодняшний день протестировано уже 100 тысяч человек, тестирование завершится 28 августа.

Сотрудников, у которых обнаружат коронавирус, до работы не допустят. Школы обеспечат масками и перчатками. Учащиеся смогут пользоваться ими по желанию, учителям же рекомендовано находиться в средствах защиты.

Снять маску педагогам можно только во время объяснения нового материала, но при соблюдении дистанции. В коридорах, столовой и на лестницах учителя должны быть в средствах защиты. Остальные сотрудники, включая административный персонал и охрану, будут носить маски в обязательном порядке. Родители также могут находиться на территории школы только в масках.

Фото: комплекс социального развития Москвы

Детей с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с больными не допустят в школу.

"Как только мы получаем положительный ПЦР-тест, причем неважно, где он сделан, в частной или государственной лаборатории, в течение 2–3 часов информация будет доступна для каждой школы", – добавила Ракова.

Она отметила, что класс, контактировавший с больным ребенком, направят на карантин на 14 дней. Во время карантина школа обеспечит обучение в дистанционном формате.

При симптомах ОРВИ у ребенка врач приедет на дом, посещать медицинские учреждения не нужно. На 8–10-й день карантина, если у ребенка не будет симптомов, надо будет сдать тест на коронавирус. Сделать это можно бесплатно в московских поликлиниках по предварительной записи. По окончании изоляции с отрицательным результатом анализа ребенок может вернуться в школу.



Фото: комплекс социального развития Москвы

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщал, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.