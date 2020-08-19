Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества школьных товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Узнать о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей москвичи могут по телефону горячей линии Роспотребнадзора. Она будет работать с 19 августа по 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления 8 (495) 785-37-41 и по телефонам 8 (495) 687-40-57, 8 (495) 687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия)", – сказано в сообщении.

Кроме этого, для горожан круглосуточно будет доступен телефон единого консультационного центра 8 (800) 555-49-43.

Ранее психолог рассказала, что ребенка лучше готовить к школе за неделю до начала учебы. Начинать рекомендуется с покупок школьных принадлежностей.