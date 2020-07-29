В России средний чек на набор первоклассника увеличился на 55% – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Таким образом, чек увеличился на 55% выше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования IT-компании "Платформа ОФД".
В материале говорится, что число покупок набора первоклассника в этом году увеличилось на 10% по сравнению с июлем прошлого года.
Также эксперты проанализировали продажи других товаров для школьников. Так, средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1 563 рубля, а число покупок этого товара возросло на 38%.
Средняя стоимость дневника составила 142 рубля – это на 34% больше, чем в прошлом году. А покупок стало меньше на 21%.
Пенал в июле в среднем стоил 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок сократилось на 26%.
Ранее сообщалось, что новый учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате. Вводить дистанционное обучение не планируется.
Традиционные школьные линейки состоятся 1 сентября. Образовательным учреждениям предстоит обеспечить меры безопасности из-за COVID-19, подчеркивал министр.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы школ в условиях пандемии. В документе говорится, что перед открытием учреждений необходима обязательная генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности нужно будет сократить число обучающихся в классе.
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате
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