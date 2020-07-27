ЕГЭ прошел максимально объективно – Кравцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый государственный экзамен в этом году прошел максимально объективно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, утечек экзаменационных материалов не было.

Основной период ЕГЭ в этом году проходил с 29 июня по 25 июля. Экзамен сдавали только выпускники, которые планируют поступать в вузы – всего около 714 тысяч человек.

Сергей Собянин ранее поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей единого государственного экзамена.

Глава города подчеркнул, что выпускники в ходе пандемии коронавируса проявили свои лучшие качества, а именно ответственность, выдержку, дисциплину и навыки самостоятельного труда. Собянин отметил, что впереди выпускников ждут студенческие времена, а в сентябре они уже окунутся в мир новых знаний, знакомств и впечатлений.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в этом году ЕГЭ по русскому языку сдали лучше, чем в прошлом. Сообщалось, что в ведомстве наблюдается ежегодный рост показателей на экзамене по русскому языку.

Собянин, оценивая подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн, отметил, что столица стала одним из самых адаптированных к переходу на такой формат городов. Он напомнил, что весь процесс преобразования обучения в дистанционном формате занял лишь неделю.