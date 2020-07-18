Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва по сравнению с другими регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

Он напомнил, что из-за пандемии власти были вынуждены в течение одной недели переформатировать и перевести все образование Москвы в онлайн.

"Понятно, что идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться. Но по сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одной из самых подготовленных", – сказал Собянин.

Он добавил, что у столицы хорошая оснащенность школ – у всех преподавателей есть ноутбуки. Кроме того, у москвичей один из лучших скоростных интернетов среди городов миров, самый доступный и один из самых высокоскоростных.

"Обеспеченность города очень высокая, и сама технологическая платформа очень хорошая. Все это вместе позволило, надеюсь, в какой-то степени восполнить этот пробел в очном образовании", – сказал мэр.

По его мнению, пандемия радикально не повлияет на знания, показатели и выбор профессии школьников. По его словам, жизнь подвигает к необходимости развивать онлайн-образование.

"Мы этим занимаемся вместе с Яндексом и Сбербанком, который развивает свою систему, с другими коммерческими системами", – добавил Собянин. Говоря о влиянии пандемии на ЕГЭ, мэр предположил, что вряд ли она повлияет в лучшую сторону.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что традиционные школьные линейки состоятся 1 сентября. При этом он подчеркнул, что школам предстоит обеспечить меры безопасности из-за COVID-19.