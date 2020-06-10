В Госдуме предложили выделять семьям деньги на покупку школьной формы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Госдуме предложили выделять семьям средства на покупку школьной формы. С такой инициативой выступил депутат ГД Федот Тумусов в ходе правительственного часа с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
Согласно его предложению, семьям на такие цели необходимо предоставлять по 10 тысяч рублей.
"У нас удивительная страна. Например, государство кормит и одевает заключенных, тратит на их содержание примерно 300 миллиардов рублей ежегодно, школьников только недавно додумались кормить бесплатно, а насчет обеспечивать бесплатной школьной формой – мы еще не дошли", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Тумусов отметил, что в случае выдачи государством по 10 тысяч на каждого школьника общая сумма таких затрат составила бы не более 160 миллиардов рублей.
При этом депутат добавил, что одобрение предложенной инициативы позволило бы также поддержать исключительно российских производителей школьной формы.
Ранее сообщалось о том, что Роскачество выявило нарушения в школьной форме. Оказалось, что многие образцы одежды не соответствуют нормам закона по воздухопроницаемости и гигроскопичности, а также была отмечена вероятность приобретения подделки.
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