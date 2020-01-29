Роскачество выявило нарушения в школьной форме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многие образцы школьной формы не соответствуют нормам закона по воздухопроницаемости и гигроскопичности, а также есть вероятность приобретения подделки, сообщает Роскачество.

В рамках спецпроекта по дополнительному исследованию школьных пиджаков, которые были куплены в августе 2019 года, эксперты Роскачества выявили основные проблемы данного вида товаров и дали рекомендации по покупке форменной одежды для школьников.

Сообщается, что закупочная стоимость товаров, участвующих в эксперименте, варьировалась от 1300 до 8790 рублей за единицу.

Согласно исследованию, были выявлены множественные нарушения по составу материала (9 несоответствий среди 21 товара), по гигроскопичности (8 нарушений), по воздухопроницаемости (8 несоответствий).

Нарушений по показателям качества не выявлено лишь у шести торговых марок: Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly, ASN Aselin.

Кроме того, выявлены отклонения от требований ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". Такие нарушения были отмечены у 13 из 21 товара.

В Роскачестве подчеркнули, что организации, которые продают школьную форму с указанными нарушениями, обязаны изъять данные товары из оборота и прекратить их реализацию.

Эксперты также предупредили, что такая "экономия" может в первую очередь сказаться на здоровье ребенка. Так, по данными исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, во время носки одежды с нарушениями гигроскопичности и воздухопроницаемости у детей может повысится температура кожи, начаться избыточное потоотделение, а также могут появиться сосудистые реакции и прочее.

"Важнейшие гигиенические показатели (воздухопроницаемость и гигроскопичность) напрямую влияют на комфорт и безопасность школьной формы. Свойства ткани пропускать воздух зависят от ее структуры: чем она плотнее, тем меньше воздуха будет поступать к телу ребенка. Что касается гигроскопичности, то данный показатель зависит исключительно от сырьевого состава тканей. Оптимальный состав должен включать от 35% натуральных или искусственных волокон (например, вискозы). Подкладка должна быть или вискозной, или с содержанием вискозы", – прокомментировала данные исследования председатель правления национального союза производителей школьной и форменной одежды "Союз" Александра Алдушина.

Как сообщают в Роскачестве, некоторые производители (Сookie, Stilnyashka и Barkito) отреагировали на итоги исследования и оперативно отозвали из продажи партии товаров с нарушениями.

Для того чтобы обезопасить себя от покупки некачественной школьной формы, специалисты Роскачества советуют родителям проверять сертификаты товаров на сайте Росаккредитации. В случае если продавец отказывается показать сертификат или же его сертификат отменен, то покупать такой товар не стоит.

В ходе спецпроекта эксперты обращали внимание и на контрафакт.

Компания Gucci на запрос экспертов о подлинности реализуемой продукции не ответила. Однако в Billionaire заявили, что пиджаки Billionaire, реализуемые ООО "Каллиста" и закупленные в ТК "Дубровка" в Москве, являются подделкой. О данном факте Роскачество направило информацию в Роспотребнадзор.

Кроме прочего, специалисты отметили, что высокая стоимость школьной формы не является залогом ее качества. Так, большинство пиджаков, которые сшиты из тканей соответствующей нормам ТР ТС 021, стоили не более 3000 рублей. Зато среди товаров стоимостью выше 5000 рублей были выявлены многочисленные подделки.

В Роскачестве напомнили, что товар ненадлежащего качества покупатель имеет право вернуть.

Ранее в Роскачестве рассказали о пяти правилах безопасных покупок в интернете. Самым надежным способом защиты от мошенников является оплата покупок после получения заказа.