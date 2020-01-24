Роскачество перечислило пять правил безопасных покупок в интернете

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В Роскачестве рассказали, как правильно и безопасно совершать покупки в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр цифровой экспертизы ведомства.

Специалисты отметили, что нередко онлайн-покупки сопровождаются риском похищения персональных данных или потерей средств. В связи с этим эксперты дали пять правил безопасного шопинга в Сети.

Самым надежным способом сохранения денег там назвали оплату покупок после получения заказа. Это позволит не только избежать похищения денег, но и обезопасит от получения некачественного товара.

Вторым правилом эксперты советуют завести дополнительную карту, на которую нужно переводить только те средства, которые планируется потратить на конкретные покупки. Расплачиваться же основной банковской картой специалисты не советуют, поскольку ввод ее реквизитов может оставить владельца без всех денег из-за деятельности мошенников.

Помимо этого в Роскачестве рекомендовали внимательно проверять адрес сайта магазина, поскольку недобросовестные продавцы нередко делают практически неотличимые названия и дизайн ресурса, чтобы обмануть покупателей и списать деньги за совершенные покупки на свой счет.

"Чаще всего на такие сайты попадают те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя – этого делать не стоит", – предупредили в ведомстве.

Четвертое правило гласит: перед внесением персональных данных покупатель должен убедиться в том, что использует защищенный ресурс. Проверить это можно следующим образом: в начале адресной строки должны стоять символы https://, а также должен наличествовать цифровой сертификат. Он подтверждается закрытым замочком слева от адресной строки.

Согласно пятому правилу, онлайн-покупки лучше совершать дома или с работы, поскольку там доступ к Wi-Fi зашифрован.

Ранее сообщалось о том, что доля онлайн-покупателей в России увеличилась вдвое за последние пять лет. Покупки в интернете совершают 42% жителей страны в возрасте от 16 до 55 лет.