Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:21

Доля онлайн-покупателей в России удвоилась за последние пять лет

общество технологии

Фото: depositphotos/LDProd

В России вдвое увеличилась доля онлайн-покупателей за последние пять лет. Об этом информирует "Газета.ру", ссылаясь на исследование "Яндекс.Маркета" и агентства GfK Rus.

Отмечается, что покупки в интернете совершают 42% жителей страны в возрасте от 16 до 55 лет. Только за последний год доля покупателей в Сети выросла на 5%.

Лидирующие позиции по интернет-покупкам занимает Москва. 60% жителей столицы осуществляют покупки электронно. В большинстве случаев для этого они используют смартфоны или планшеты.

Наиболее распространенным способом оплаты интернет-заказов стала предоплата банковской картой, которую используют 60% опрошенных. Забирать же свои покупки россияне предпочитают самовывозом из магазинов либо из постаматов (терминалов для передачи посылок). Услуги курьера же постепенно уходят в прошлое.

Интернет-пользователи покупают чаще всего гаджеты и аксессуары к ним, одежду, средства личной гигиены. Помимо этого, среди распространенных покупок оказались игрушки, сумки, косметика, парфюмерия и мелкая бытовая техника.

Ранее Роскачество напомнило о правилах безопасных онлайн-покупок. Там порекомендовали внимательно изучать профиль интернет-продавца.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика