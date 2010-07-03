Доля онлайн-покупателей в России удвоилась за последние пять лет

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В России вдвое увеличилась доля онлайн-покупателей за последние пять лет. Об этом информирует "Газета.ру", ссылаясь на исследование "Яндекс.Маркета" и агентства GfK Rus.

Отмечается, что покупки в интернете совершают 42% жителей страны в возрасте от 16 до 55 лет. Только за последний год доля покупателей в Сети выросла на 5%.

Лидирующие позиции по интернет-покупкам занимает Москва. 60% жителей столицы осуществляют покупки электронно. В большинстве случаев для этого они используют смартфоны или планшеты.

Наиболее распространенным способом оплаты интернет-заказов стала предоплата банковской картой, которую используют 60% опрошенных. Забирать же свои покупки россияне предпочитают самовывозом из магазинов либо из постаматов (терминалов для передачи посылок). Услуги курьера же постепенно уходят в прошлое.



Интернет-пользователи покупают чаще всего гаджеты и аксессуары к ним, одежду, средства личной гигиены. Помимо этого, среди распространенных покупок оказались игрушки, сумки, косметика, парфюмерия и мелкая бытовая техника.

Ранее Роскачество напомнило о правилах безопасных онлайн-покупок. Там порекомендовали внимательно изучать профиль интернет-продавца.