Роскачество рассказало о мошенничестве при онлайн-покупках

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Специалисты Роскачества проверили онлайн-площадки по продаже авиабилетов и обнаружили новый способ мошенничества. Об этом говорится на сайте организации.

По словам экспертов, злоумышленники создают максимально похожие копии сайтов известных интернет-магазинов. С помощью таких сайтов-двойников они похищают персональные данные пользователей или продают несуществующие товары и услуги от имени популярного магазина.

Первый признак мошеннического ресурса заключается в схожем доменном имени. В Роскачестве напомнили, что сайт любого интернет-магазина должен обладать уникальным адресом, дизайном и названием. В качестве примера специалисты привели название сайта 0zon-travel.online, который оказался копией ozon.travel, где вместо первой буквы "о" стоит цифра ноль.

Пользователям посоветовали быть внимательными и проверять адрес сайта в адресной строке.

Ранее в Роскачестве заявили о планах проверить качество сервиса в интернет-магазинах и впоследствии создать реестр надежных онлайн-продавцов. Пилотный проект запустят в 2020 году. В случае если интернет-магазин будет соответствовать стандартам организации, ему передадут электронный сертификат и разрешат установить на сайте виджет c оценкой.

