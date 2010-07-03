В России участились случаи мошенничества с платежными картами

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В МВД заявили о росте числа преступлений с использованием платежных карт. Такие данные публикует RT.

С января по сентябрь этого года в РФ было зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по статье 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа"). Это на 417,3% больше, чем за тот же период 2018 года.

Уточняется, что в 2019 году за указанный период было зарегистрировано более 205 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам, как не стать жертвой мошенников при пользовании кредитных карт. Эксперты отметили, что при получении карты в первую очередь нужно подключить интернет-банк и мобильный банк.

