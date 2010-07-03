Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.

Лидером стал iPhone 11 Pro Max с результатом 4,327 балла. Отмечается, что показатели новых моделей Apple по камере стали лучше. По качеству фото и видео в топ-3 также вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.

Специалисты оценили и Samsung Galaxy Fold – первый в мире смартфон со сгибающимся экраном. Старт их продаж отложили из-за проблем со сгибом. Сейчас эту проблему устранили, отметили в Роскачестве.

Xiaomi Mi 9T Pro дали 4,873 балла за производительность. Однако качество снимков, несмотря на тройную камеру, оказалось средним. Автономная работа телефона составила 31,5 часа, а пятнадцатиминутного заряда на 25% хватило на восемь часов работы.

В сентябре в организации рассказали, как правильно выбрать смартфон. Эксперты обращают внимание, что следует отталкиваться от необходимых конкретному человеку функций. Сами производители основной акцент делают на качество камеры.

В Роскачестве призвали смотреть на операционную систему – она должна быть защищена. Марка же устройства не всегда играет решающую роль, и качество устройства от нее не зависит, резюмировали в компании.