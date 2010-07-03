Врач поддержал идею создать рекомендации для детей по использованию телефонов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Последствиями постоянного использования телефонов детьми могут стать нарушения зрения, головная боль, нервозность, сколиоз и снижение иммунитета, уверен заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в Москве Альберт Иорданян. Поэтому эксперт поддержал идею Госдумы разработать клинические рекомендации для детей о правилах пользования телефонами.
"Насчет вреда телефонов и гаджетов есть разные точки зрения. Одни пишут – не вредно, другие наоборот. Если дети без перерыва сидят по нескольку часов, то это негативно сказывается на здоровье", – объясняет врач.
По мнению эксперта, разработка клинических рекомендаций поможет детям и их родителям снизить риск возникновения различных заболеваний и обеспечит их профилактику. Иорданян уверен, что необходимо отвлекаться от экранов гаджетов и делать зарядку.
"Рекомендуется хотя бы один-два раза в час делать перерыв, тренировать глаза. Отвлечься от монитора, а еще лучше делать зрительные упражнения: сначала посмотреть вдаль, потом на ближайшую точку. Тренировать мышцы глаз", – говорит эксперт.
По словам врача, неподвижное состояние плохо сказывается на детях: оно ухудшает кровообращение.
Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") выступил за разработку клинических рекомендаций для родителей и детей с правилами пользования гаджетами. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Гаджеты – это часть современной жизни. У них есть ряд преимуществ: например, возможность получения качественно новых сервисов, в том числе и запись в поликлинику. Но уже давно доказано, что гаджеты разрушительно влияют на физическое здоровье, в особенности детей", – заявил Менделевич.
Политик добавил, что длительное пользование телефоном может привести к близорукости, заболеваниям опорно-двигательного аппарата, сколиозу и другим болезням.
Он считает, что уровень вреда для организма от гаджетов должны определять профессионалы исходя из научных исследований, итогом которых станут клинические рекомендации для детей и их родителей о правилах пользования телефонами.
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