Российские ученые доказали вредность смартфонов для детей

Фото: depositphotos/Andrey_Kuzmin

Ученые из Института биохимической физики имени Эмануэля РАН завершили многолетнее исследование влияния сотовых телефонов и смартфонов на здоровье детей, сообщает газета "Известия".

Изначально на базе лицея № 10 в Химках был организован мониторинг детей, пользующихся мобильной связью. В расширенном объеме исследование продолжили с 2014 года на базе лицея № 17.

По словам старшего научного сотрудника учреждения Наталии Хорсевой, также была сформирована контрольная группа, участники которой обходились без соответствующих устройств.

В итоге выяснилось, что у использующих смартфоны детей оказались замедлены простые слухо- и зрительно-моторные реакции. Кроме того, в 39,7% случаев у пользователей гаджетов зарегистрировано увеличение показателя утомляемости, а в 50,7% – снижение работоспособности.

Ранее ученые из малайзийского Perdana University назвали правила, которых стоит придерживаться, чтобы минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов. Так, при наборе текста лучше не печатать только большим пальцем, а задействовать при этом вторую руку. Смартфон желательно размещать на уровне груди, подбородка или глаз. За счет этого шея будет фиксироваться в естественном положении. При длительных разговорах предпочтение стоит отдавать наушникам.

В конце августа замглавы департамента образования Москвы Александр Молотков заявил, что мобильные телефоны на уроках в столичных школах запрещать не будут. Молотков напомнил, что различные электронные гаджеты активно используются в учебном процессе в рамках проекта "Московская электронная школа". По словам замглавы ведомства, "ребенка нужно научить этим правильно пользоваться, чтобы оно приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного".